НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
«Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Спорт день за днем
  • Sportmail.ru
  • Sport24.ru
  • Soccernews.ru
  • LiveSport.ru
  • Sportbox.RU
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • Вести.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Чемпионат
  • Футбол России
В матче 1/8 финала Кубка Англии "Арсенал" обыграл "Портсмут" и завоевал путевку в четвертьфинал. Победу лондонскому клубу принесли голы Сократиса Папастатопулоса и Эдварда Нкетии.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Арсенал» обыграл «Портсмут» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Спорт-Экспресс 16:43
alt

«Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии

LiveSport.ru 16:50
alt

Портсмут – Арсенал 0:2

Футбол России 14:51
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости