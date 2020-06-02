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«Арсенал» выступил против расизма
Soccernews.ru
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Лондонский "Арсенал" выступил против проявлений расизма.В источнике
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«Арсенал» выступил против расизма

Газета.Ru 10:58
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Лондонский «Арсенал» осудил проявления расизма на фоне протестов в США

Soccernews.ru 10:46
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«Мы поддерживаем наших темнокожих игроков». Лондонский «Арсенал» выступил против расизма

Sport24.ru 10:27 
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