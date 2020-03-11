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Аршавин: «Хочу, чтобы „Зенит“ и „Спартак“ сыграли на „Газпром Арене“»
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Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча «сине-бело-голубых» со «Спартаком» в полуфинале Кубка России.В источнике
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Аршавин: матч «Спартака» и «Зенита» будет скрытым финалом Кубка России по футболу

RT на русском 06:55
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Аршавин: «Хочу, чтобы „Зенит“ и „Спартак“ сыграли на „Газпром Арене“»

Soccer.ru 05:47 
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Аршавин: «Полуфинал Кубка России между „Зенитом“ и „Спартаком“ это скрытый финал»

ProstoProSport 04:38 
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