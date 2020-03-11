Аршавин: «Хочу, чтобы „Зенит“ и „Спартак“ сыграли на „Газпром Арене“»

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча «сине-бело-голубых» со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. В источнике