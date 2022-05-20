Бомбардир.руАршавин: «Михайлов после возвращения из аренды в „Шальке“ начнет сборы с основой „Зенита“»Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем полузащитника Ярослава Михайлова, который играл на правах аренды за «Шальке».Бомбардир.руРоссийский полузащитник сезон-2021/2022 провёл в Германии.Betassist19-летний атакующий полузащитник молодежного состава "Зенита" Ярослав Михайлов в июле 2021 года отправился в годовую аренду в немецкий "Шальке-04", выступающий во второй Бундеслиге.Футбол РоссииНа счету Ярослава Михайлова 10 матчей в составе «Шальке», один забитый мяч и одна результативная передача.BetassistЧитать далееСвернутьФутбол РоссииБомбардир.руПодробнее о событииАршавин оценил перспективы Михайлова в «Зените»Betassist04:22Андрей Аршавин — о Михайлове: Ярослав начнет сборы с главной командой «Зенита»Bookmaker-ratings.ru02:54Аршавин: «Михайлов после возвращения из аренды в „Шальке“ начнет сборы с основой „Зенита“»Бомбардир.ру02:11Аршавин рассказал о планах «Зенита» в отношении выступавшего за «Шальке» МихайловаФутбол России01:59Аршавин прокомментировал будущее Михайлова, который играл за «Шальке»Чемпионат01:49Показать ещёОценить1