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Аршавин: «Михайлов после возвращения из аренды в „Шальке“ начнет сборы с основой „Зенита“»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем полузащитника Ярослава Михайлова, который играл на правах аренды за «Шальке».
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Российский полузащитник сезон-2021/2022 провёл в Германии.
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19-летний атакующий полузащитник молодежного состава "Зенита" Ярослав Михайлов в июле 2021 года отправился в годовую аренду в немецкий "Шальке-04", выступающий во второй Бундеслиге.
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На счету Ярослава Михайлова 10 матчей в составе «Шальке», один забитый мяч и одна результативная передача.
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