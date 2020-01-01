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Аршавин: «В „Химках“ от результатов вообще ничего не зависит»
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В «Химках» от результатов вообще ничего не зависит. Там зависит от того, как быстро меняется начальство в Московской области.В источнике
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Аршавин: «В „Химках“ от результатов вообще ничего не зависит»

Евро-футбол.ру 06:20
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Аршавин: в «Химках» от результатов вообще ничего не зависит

Metaratings вчера в 17:21
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Андрей Аршавин высказался на тему отставки Гунько из «Химок»

BetOn вчера в 16:30
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