ЧемпионатАршавин – о Fan ID: считаю, что здесь нужно радикальное решениеБывший нападающий «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался по поводу своих прошлых комментариев о Fan ID.ЧемпионатПо закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID.RT на русскомFan ID необходим на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.RT на русскомМногие фанатские объединения клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей чемпионата.ЧемпионатЧитать далееСвернутьMetaratingsSports.ruСпорт уик-эндBookmaker-ratings.ruSport24.ruНовые известия КубаньПлеймейкерМосква онлайнСпорт день за днемПодробнее о событииАндрей Аршавин: Нужно радикальное решение проблемы Fan IDBookmaker-ratings.ruвчера в 12:06«Нужно радикальное решение». Аршавин — о своих словах про Fan IDПлеймейкервчера в 11:50Аршавин наехал на Fan ID в эфире «Матч ТВ». А кто вообще за и против этого закона?Sports.ru9 августа в 07:33Аршавин раскритиковал Fan ID и навал условие отмены этого законаСпорт день за днем8 августа в 11:17Аршавин рассказал, когда отменят Fan IDМосква онлайн8 августа в 05:09Аршавин рассказал, как можно решить вопрос с FAN ID78.ru8 августа в 02:04Аршавин: «С вопросом про Fan ID надо идти на „Прямую линию“ с Путиным»Sport.ru8 августа в 00:17Показать ещёОценить53