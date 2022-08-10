Будьте в Плюсе
Чемпионат
Чемпионат

Аршавин – о Fan ID: считаю, что здесь нужно радикальное решение

Бывший нападающий «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался по поводу своих прошлых комментариев о Fan ID.
Чемпионат
По закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID.
RT на русском
Fan ID необходим на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
RT на русском
Многие фанатские объединения клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей чемпионата.
Чемпионат
Metaratings
Sports.ru
Спорт уик-энд
Bookmaker-ratings.ru
Sport24.ru
Новые известия Кубань
Плеймейкер
Москва онлайн
Спорт день за днем

Подробнее о событии

Андрей Аршавин: Нужно радикальное решение проблемы Fan ID
Bookmaker-ratings.ruвчера в 12:06
«Нужно радикальное решение». Аршавин — о своих словах про Fan ID
Плеймейкервчера в 11:50
Аршавин наехал на Fan ID в эфире «Матч ТВ». А кто вообще за и против этого закона?
Sports.ru9 августа в 07:33
Аршавин раскритиковал Fan ID и навал условие отмены этого закона
Спорт день за днем8 августа в 11:17
Аршавин рассказал, когда отменят Fan ID
Москва онлайн8 августа в 05:09
Аршавин рассказал, как можно решить вопрос с FAN ID
78.ru8 августа в 02:04
Аршавин: «С вопросом про Fan ID надо идти на „Прямую линию“ с Путиным»
Sport.ru8 августа в 00:17

Новости