Аршавин и «Матч-ТВ» решили сделать подарок Смертину на юбилей

Воспитанник барнаульского футбола, экс-капитан сборной России Алексей Смертин 1 мая, в день своего 45-летия, станет центральной фигурой на телеканале "Матч-ТВ".