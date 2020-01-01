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АлтапрессАлтапресс
Аршавин и «Матч-ТВ» решили сделать подарок Смертину на юбилей
Алтапресс
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Воспитанник барнаульского футбола, экс-капитан сборной России Алексей Смертин 1 мая, в день своего 45-летия, станет центральной фигурой на телеканале "Матч-ТВ".В источнике
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Великий капитан: алтайской легенде футбола Алексею Смертину исполнилось 45 лет

АМИТЕЛ 00:17
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Аршавин и «Матч-ТВ» решили сделать подарок Смертину на юбилей

Алтапресс вчера в 22:32
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