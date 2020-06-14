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Аршавин начнёт работу в «Зените» с 1 августа
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Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал о будущей работе Андрея Аршавина в структуре «Зенита».В источнике
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Подробнее о событии
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Арустамян: «Рибалта предложил сделать Аршавина своим заместителем. С 1 августа Андрей войдет в структуру „Зенита“»

Sport24.ru 07:49 
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Аршавин станет помощником спортивного директора «Зенита» с 1 августа

Евро-футбол.ру 08:07
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Легенда «Зенита» может сменить Рибальту на должности спортивного директора

Спорт день за днем 01:45
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