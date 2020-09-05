Андрей Аршавин российский футболист

Кокорин – самый сильный нападающий в России. По качествам он лучше Дзюбы, а по игре – нет. Думаю, еще далеко до появления Кокорина в сборной. Это больше связано с его историей, которую мы все хорошо знаем. Плюс в сборной и без него все хорошо.

Metaratings

08:33