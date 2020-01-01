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Аршавин назвал Кокорина сильнейшим нападающим в России
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Нева Спорт
  • ODDS.ru
  • Sportbox.RU
По словам Аршавина, Кокорин является лучшим игроком в России на своей позиции.В источнике
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Подробнее о событии
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Аршавин: Кокорин — самый сильный нападающий в России. По качествам он лучше Дзюбы

Нева Спорт 05:43
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Аршавин: «Дзюба? Кокорин - сильнейший форвард в России»

Sport.ru 01:14
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Аршавин назвал Кокорина сильнейшим нападающим в России

ODDS.ru 00:49
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