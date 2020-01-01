Аршавин назвал Мертезакера «немецким Онопко»

Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, с кем из футболистов наладил тёплые отношения, выступая в лондонском клубе. Форвард отметил, что ни при нём, ни до сих пор «Арсенал» не смог наладить игру в центре обороны.