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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Аршавин назвал главных героев «Зенита» в этом сезоне
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Футбол России
Экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о чемпионстве «сине-бело-голубых», а также назвал главных героев нынешней команды.В источнике
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Аршавин рассказал, кто главный герой чемпионского «Зенита»

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