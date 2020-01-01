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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Аршавин назвал главных героев «Зенита» в этом сезоне
ГЛАС.RU
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Экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о чемпионстве «сине-бело-голубых», а также назвал главных героев нынешней команды.В источнике
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Аршавин оценил уровень Дзюбы

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