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Аршавин назвал лучшего футболиста Европы на данный момент
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Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком Европы на данный момент.В источнике
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Аршавин считает, что Мбаппе является лучшим футболистом Европы

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Аршавин назвал лучшего футболиста Европы на данный момент

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Андрей Аршавин назвал лучшего футболиста Европы

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