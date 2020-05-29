НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
Аршавин: не жалею, что не перешёл в «Спартак»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Спорт день за днем
  • Чемпионат
  • Sport24.ru
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Нева Спорт
  • ODDS.ru
  • CT news
  • Евро-футбол.ру
  • Матч ТВ
Не жалею, что не перешёл в «Спартак», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ». Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Последним его клубом был казахстанский «Кайрат».В источнике
10
Подробнее о событии
alt

Откровенные признания Аршавина в день рождения: «Зенит» сильнее «Арсенала», «Спартак» пожалел 60 тысяч евро

Спорт день за днем 12:26
alt

Аршавин - о переходе в «Спартак»: Червиченко пожалел 50-60 тысяч евро

Футбол России 10:46
alt

Червиченко отреагировал на слова Аршавина о несостоявшемся переходе в «Спартак»

Metaratings 11:42
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости