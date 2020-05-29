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Аршавин: не жалею, что не перешёл в «Спартак»
Газета.Ru
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Не жалею, что не перешёл в «Спартак», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ». Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Последним его клубом был казахстанский «Кайрат».В источнике
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