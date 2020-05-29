Аршавин: не жалею, что не перешёл в «Спартак»

Не жалею, что не перешёл в «Спартак», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ». Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Последним его клубом был казахстанский «Кайрат».