НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
Аршавин: не жалею, что не перешёл в «Спартак»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Чемпионат
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Нева Спорт
  • ODDS.ru
  • CT news
  • Евро-футбол.ру
  • Матч ТВ
Не жалею, что не перешёл в «Спартак», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ». Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Последним его клубом был казахстанский «Кайрат».В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Аршавин: не жалею, что не перешёл в «Спартак»

RT на русском 11:00
alt

Аршавин - о переходе в «Спартак»: Червиченко пожалел 50-60 тысяч евро

Футбол России 10:46
alt

Аршавин рассказал, как мог оказаться в московском «Спартаке»

РИА Новости 10:39
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости