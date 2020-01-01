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Аршавин объяснил фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы»
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Бывший футболист Зенита Андрей Аршавин вспомнил момент из 2012 года. Тогда спортсмен со своей командой проиграл Греции со счетом 0:1.В источнике
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Андрей Аршавин объяснил свою фразу «Ваши ожидания — ваши проблемы»

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Аршавин объяснил, кому адресовал фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы»

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Аршавин о фразе «Ваши ожидания – ваши проблемы»: «Это все описывается в книжках по психологии»

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