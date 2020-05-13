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Аршавин поделился мнением о потенциале Алексея Миранчука
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Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о потенциале хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука.В источнике
Подробнее о событии
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Аршавин поделился мнением о потенциале Алексея Миранчука

Газета.Ru 19:59
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Андрей Аршавин высказался о возможном переходе Миранчука в клуб из Испании

REGNUM 17:10
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Андрей Аршавин – об интересе «Барселоны» к Миранчуку: «Если будет предложение, нужно садиться в такси и ехать в аэропорт»

Sportbox.RU 16:00
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