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Аршавин посоветовал «Зениту» продать Азмуна и вернуть Кокорина
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Экс-футболист отметил, что уровень игры Кокорина не слабее Азмуна. Ранее Кокорин рассказал о возможном продлении контракта с "Зенитом".В источнике
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Андрей Аршавин: Если «Наполи» предложит 35 миллионов евро за Азмуна, надо продавать

Советский спорт 15:29
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Аршавин: «„Зениту“ нужно возвращать Кокорина и продавать Азмуна, если „Наполи“ предлагает 35 млн евро»

Sport24.ru 14:30 
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Аршавин: нужно возвращать Кокорина из «Сочи» и продавать Азмуна - вот мой рецепт для «Зенита»

Футбол России 14:14
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