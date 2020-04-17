НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
Аршавин посоветовал молодым футболистам раньше уезжать в Европу
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Нева Спорт
  • RT на русском
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, доволен ли он своей карьерой в лондонском «Арсенале», а также дал совет молодым игрокам.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Аршавин посоветовал молодым игрокам пораньше уезжать заграницу

Все про Спорт ру 10:33
alt

Аршавин посоветовал молодым футболистам раньше уезжать в Европу

RT на русском 04:48
alt

Аршавин: Чем раньше молодые ребята уедут заграницу — тем им будет проще

Нева Спорт 04:44 
реклама
Главное
Новости