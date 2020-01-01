НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеДанис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властейАршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»MidOne играет за OG на второй карте против SecretЦСКА предлагает увеличить потолок зарплат в КХЛСпорт-ЭкспрессАршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»Футбол России6Футбол РоссииSports.ruСпорт-ЭкспрессSoccernews.ruЕвро-футбол.руBookmaker-ratings.ruБывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, почему в 2015 году он стал игроком «Кубани», а не «Краснодара».В источнике Комментировать5Подробнее о событии Аршавин вспомнил 2015-й: «Зашквар было за „Краснодар“ болеть. Болельщики „Кубани“ в „Магнит“ не ходили»Sports.ru 17:58Аршавин рассказал, почему в 2015 году он перешёл в «Кубань», а не в «Краснодар»Евро-футбол.ру 15:54Аршавин: «В 2015 году в Краснодаре болеть за „Краснодар“ было зашкваром. Фанаты „Кубани“ даже не покупали еду в „Магните“»Бомбардир.ру 15:23рекламаГлавноеДанис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властейАршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»MidOne играет за OG на второй карте против SecretЦСКА предлагает увеличить потолок зарплат в КХЛНовости