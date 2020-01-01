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Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»
Футбол России
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Bookmaker-ratings.ru
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, почему в 2015 году он стал игроком «Кубани», а не «Краснодара».В источнике
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Подробнее о событии
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Аршавин вспомнил 2015-й: «Зашквар было за „Краснодар“ болеть. Болельщики „Кубани“ в „Магнит“ не ходили»

Sports.ru 17:58
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Аршавин рассказал, почему в 2015 году он перешёл в «Кубань», а не в «Краснодар»

Евро-футбол.ру 15:54
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Аршавин: «В 2015 году в Краснодаре болеть за „Краснодар“ было зашкваром. Фанаты „Кубани“ даже не покупали еду в „Магните“»

Бомбардир.ру 15:23
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