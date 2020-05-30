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Аршавин сообщил о попытке «Зенита» обменять его в «Барселону» на Месси
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Экс-игрок «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин рассказал, почему во времена спортивной карьеры не состоялся его переход в «Барселону» в 2008 году.В источнике
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Аршавин рассказал о несостоявшемся переходе в «Барселону»

Спорт-Экспресс 07:59
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Агент рассказал, как сорвался трансфер Аршавина в «Барселону»

RT на русском 08:50
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«Барселона» следила за Аршавиным почти год». Как сорвался самый громкий трансфер в истории «Зенита»: рассказ Селюка

Sport24.ru вчера в 19:20 
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