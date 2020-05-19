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Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Андрей Аршавин на своей странице в инстаграме выложил фотографию, где стоит на куче дров.В источнике
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