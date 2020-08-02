Аршавин стал директором департамента развития молодежного футбола
Андрей Аршавин, завершивший два года назад спортивную карьеру, возглавил в «Зените» департамент развития молодежного футбола. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Зенит». Как отметила председатель совета директоров клуба Елена Илюхина, назначение планировалось давно.В источнике
С чего всё начиналось
После завершения игровой карьеры Аршавин прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в Академии сине-бело-голубых, получил лицензии категории D и С и приступил к работе в команде 2004 года рождения в качестве тренера.
Спорт-Экспресс вчера в 13:35