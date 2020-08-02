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Аршавин получил должность в «Зените»
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Экс-футболист Андрей Аршавин получил в петербургском "Зените" должность директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам, передает пресс-служба команды.В источнике
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Аршавин получил новую должность в «Зените»

78.ru 12:57
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Председатель совета директоров «Зенита»: давно планировали назначение Аршавина

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«Зенит» ориентируется на «Аякс», «Барселону» и «Баварию». Медведев — о назначении Аршавина

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