ЧемпионатАршавин: все в «Зените» получали удовольствие от работы с Диком АдвокатомЗаместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о работе Дика Адвоката главным тренером клуба из Санкт-Петербурга.ЧемпионатАршавин отметил, что игра под руководством голландского наставника приносила удовольствие всем футболистам «Зенита» , а также рассказал о методах работы тренера.Евро-футбол.руГолландский специалист возглавлял «сине-бело-голубых» с 2006 по 2009 годы и смог привести одного из грандов российского футбола к триумфу в Кубке УЕФА.LiveResult.RuПоследним местом работы 74-летнего специалиста был «Фейеноорд», который он покинул в прошлом году.Евро-футбол.руЧитать далееСвернутьLiveResult.RuЕвро-футбол.руПодробнее о событииАршавин: «Все получали удовольствие от работы с Адвокатом»Евро-футбол.ру05:19Аршавин рассказал о жизни в «Зените» во времена работы в команде АдвокатаLiveResult.Ru05:15Аршавин: все в «Зените» получали удовольствие от работы с Диком АдвокатомЧемпионат05:00Показать все источникиОценить