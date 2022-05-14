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Аршавин: все в «Зените» получали удовольствие от работы с Диком Адвокатом

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о работе Дика Адвоката главным тренером клуба из Санкт-Петербурга.
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Аршавин отметил, что игра под руководством голландского наставника приносила удовольствие всем футболистам «Зенита» , а также рассказал о методах работы тренера.
Евро-футбол.ру
Голландский специалист возглавлял «сине-бело-голубых» с 2006 по 2009 годы и смог привести одного из грандов российского футбола к триумфу в Кубке УЕФА.
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Последним местом работы 74-летнего специалиста был «Фейеноорд», который он покинул в прошлом году.
Евро-футбол.ру
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Евро-футбол.ру

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Аршавин: «Все получали удовольствие от работы с Адвокатом»
Евро-футбол.ру05:19
Аршавин рассказал о жизни в «Зените» во времена работы в команде Адвоката
LiveResult.Ru05:15
Аршавин: все в «Зените» получали удовольствие от работы с Диком Адвокатом
Чемпионат05:00
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