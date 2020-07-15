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Газета.RuГазета.Ru
Аршавин выразил надежду на возвращение Кокорина в «Зенит»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин выразил надежду на возвращение Александра Кокорина в петербургский "Зенит".В источнике
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Аршавин верит в возвращение Кокорина в питерский «Зенит»

ProstoProSport 06:41 
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Аршавин выразил надежду на возвращение Кокорина в «Зенит»

Газета.Ru 05:41
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