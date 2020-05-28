Аршавин высказался о решении Анюкова завершить карьеру

Дополнительно Аршавин заявил, что Александр потерял желание играть еще 15 лет назад, но при этом все равно выступал на достаточно высоком уровне, выкладываясь полностью в каждом матче. Напомним, что вчера Александр Анюков объявил о завершении профессиональной карьеры.