Аршавин высказался о решении Анюкова завершить карьеру
Дополнительно Аршавин заявил, что Александр потерял желание играть еще 15 лет назад, но при этом все равно выступал на достаточно высоком уровне, выкладываясь полностью в каждом матче. Напомним, что вчера Александр Анюков объявил о завершении профессиональной карьеры.В источнике
С чего всё начиналось
Экс-игрок «Зенита» и эксперт «Матч ТВ» Андрей Аршавин поделился мнением о защитнике Александре Анюкове, который объявил о завершении карьеры.
Петербургский дневник вчера в 17:42