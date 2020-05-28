НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
CT newsCT news
Аршавин высказался о решении Анюкова завершить карьеру
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
  • Piter.tv
  • Петербургский дневник
Дополнительно Аршавин заявил, что Александр потерял желание играть еще 15 лет назад, но при этом все равно выступал на достаточно высоком уровне, выкладываясь полностью в каждом матче. Напомним, что вчера Александр Анюков объявил о завершении профессиональной карьеры.В источнике
С чего всё начиналось
alt

Андрей Аршавин — об Анюкове: «Вспоминается, как он на Радимова всегда орал»

Экс-игрок «Зенита» и эксперт «Матч ТВ» Андрей Аршавин поделился мнением о защитнике Александре Анюкове, который объявил о завершении карьеры.
Матч ТВ вчера в 15:37
Подробнее о событии
alt

Аршавин прокомментировал решение Анюкова завершить карьеру

Петербургский дневник вчера в 17:42
alt

Аршавин: из ярких моментов вспоминается, как Анюков на Радимова всегда орал

Чемпионат вчера в 16:49
alt

Аршавин: «Вспоминается, как Анюков на Радимова всегда орал, когда тот ему пас отдавал в аут, а он бежал 30 метров»

Sport24.ru вчера в 16:09 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости