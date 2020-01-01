Аршавин заявил, что Шатов решил покинуть «Зенит»

«Зенит» обладает сильнейшим составом, есть ряд возрастных футболистов. Тот же Шатов, насколько я знаю, решил покинуть «Зенит». Поэтому летом работу на трансферном рынке придётся вести.