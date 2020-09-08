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Аршавин заявил, что не жалеет о скандальной фразе в адрес депутата
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Футболист в 2012 году резко высказался после поражения сборной России на чемпионате Европы. Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал инцидент, случившийся восемь лет назад. Он отметил, что не жалеет о сказанной фразе в адрес депутата.В источнике
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С чего всё начиналось
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Андрей Аршавин — про скандальную фразу после Евро-2012: «Из меня хотели сделать козла отпущения»

Экс-форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал скандал, который сложился после неудачного выступления национальной команды на Евро-2012.
Матч ТВ вчера в 09:29
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«То, что мы не оправдали ваши ожидания, – ваши проблемы». Аршавин рассказал о предыстории легендарной цитаты

BetOn вчера в 15:58
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Аршавин заявил, что не жалеет о скандальной фразе в адрес депутата

Gazeta.SPb вчера в 14:42 
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Аршавин признался, что не жалеет о скандальной фразе в адрес депутата

РИА Новости вчера в 11:50
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