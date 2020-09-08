Аршавин заявил, что не жалеет о скандальной фразе в адрес депутата

Футболист в 2012 году резко высказался после поражения сборной России на чемпионате Европы. Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал инцидент, случившийся восемь лет назад. Он отметил, что не жалеет о сказанной фразе в адрес депутата.