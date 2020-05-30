Аршавин заявил о попытке «Зенита» обменять его на Месси

Экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил о том, что 12 лет назад клуб хотел обменять его на Лионеля Месси, отпустив российского спортсмена в испанскую «Барселону».