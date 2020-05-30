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Аршавин заявил о попытке «Зенита» обменять его на Месси
РБК
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Экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил о том, что 12 лет назад клуб хотел обменять его на Лионеля Месси, отпустив российского спортсмена в испанскую «Барселону».В источнике
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«Барселона» следила за Аршавиным почти год». Как сорвался самый громкий трансфер в истории «Зенита»: рассказ Селюка

Sport24.ru 19:20 
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Аршавин — о переговорах с «Барсой»: «Зенит» ответил, что готов обменять меня на Месси

Чемпионат 17:43
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Аршавин рассказал, как «Зенит» предложил «Барселоне» обменять его на Месси

Metaratings 15:33
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