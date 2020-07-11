Валерий Карпин может покинуть «Ростов»
Речь идёт в данном случае об Арташесе Арутюнянце, инвесторе и президенте «Ростова», и о спортивном директоре Алексее Рыскине. Это выглядит по меньшей мере странно. Хотя бы потому, что в текущем году Карпин продлил с клубом контракт.В источнике
С чего всё начиналось
Арташес Арутюнянц — владелец компании «Южный капитал» стал президентом ФК «Ростов» в 2017 году. С 2018 года он является совладельцем клуба. Валерий Карпин был назначен главным тренером «Ростова» 19 декабря 2017 года.
Soccer.ru 11 июля в 12:51
Советский спорт 11 июля в 09:45