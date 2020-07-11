Валерий Карпин может покинуть «Ростов»

Речь идёт в данном случае об Арташесе Арутюнянце, инвесторе и президенте «Ростова», и о спортивном директоре Алексее Рыскине. Это выглядит по меньшей мере странно. Хотя бы потому, что в текущем году Карпин продлил с клубом контракт.