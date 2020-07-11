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Валерий Карпин может покинуть «Ростов»
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Речь идёт в данном случае об Арташесе Арутюнянце, инвесторе и президенте «Ростова», и о спортивном директоре Алексее Рыскине. Это выглядит по меньшей мере странно. Хотя бы потому, что в текущем году Карпин продлил с клубом контракт.В источнике
С чего всё начиналось
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Валерий Карпин покинет «Ростов»

Арташес Арутюнянц — владелец компании «Южный капитал» стал президентом ФК «Ростов» в 2017 году. С 2018 года он является совладельцем клуба. Валерий Карпин был назначен главным тренером «Ростова» 19 декабря 2017 года.
Metaratings 11 июля в 08:47
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Развал «Ростова» многим выгоден. Но за клуб нужно повоевать!

Soccer.ru 11 июля в 12:51
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Источник: Карпин и Арутюнянц покинут «Ростов»

Советский спорт 11 июля в 09:45
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СМИ: Валерий Карпин уйдёт из «Ростова»

Sport.ru 11 июля в 09:29
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