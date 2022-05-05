Спорт-ЭкспрессАртем Дзюба может продолжить карьеру в сербской «Црвене Звезде»Константин Алексеев — о возможном переходе нападающего «Зенита» в команду из Белграда.Спорт-ЭкспрессСегодня сайт RT сообщил, что Артём отказывается продлевать контракт с петербургским клубом.ЧемпионатЖурналист Илья Казаков написал, в свою очередь, об интересе к Дзюбе со стороны «Фенербахче» и «Црвены Звезды».ЧемпионатВ нынешнем сезоне Дзюба провел 25 матчей в чемпионате России, забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач.Матч ТВЧитать далееСвернутьПлеймейкерBetOnЕвро-футбол.руInc-news.ruГазета.RuНВСПОРТ.руBookmaker-ratings.ruКомсомольская Правда - СпортРИА НовостиЧемпионатПодробнее о событии«Дзюба нужен нам, чтобы гарантировать Лигу чемпионов». Артём променяет «Зенит» на Европу?Чемпионатвчера в 16:55Гендиректор «Црвены Звезды» заявил, что клуб ведет переговоры с ДзюбойРИА Новостивчера в 15:51Артем Дзюба может продолжить карьеру в сербской «Црвене Звезде»Спорт-Экспрессвчера в 16:45Гендиректор «Црвены Звезды»: Дзюба нужен нам, чтобы гарантировать себе выход в Лигу чемпионовФутбол Россиивчера в 16:29Гендиректор «Црвены Звезды»: Нам интересен Артем ДзюбаСоветский спортвчера в 15:14В «Црвене Звезде» подтвердили интерес к Дзюбе: «Он нам нужен, чтобы обеспечить Лигу чемпионов»Sport24.ruвчера в 14:48Гендиректор «Црвены Звезды»: «Хотим обеспечить себе ЛЧ с помощью Дзюбы»Soccer.ruвчера в 15:36Показать ещёОценить57