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Спорт-Экспресс
Спорт-Экспресс

Артем Дзюба может продолжить карьеру в сербской «Црвене Звезде»

Константин Алексеев — о возможном переходе нападающего «Зенита» в команду из Белграда.
Спорт-Экспресс
Сегодня сайт RT сообщил, что Артём отказывается продлевать контракт с петербургским клубом.
Чемпионат
Журналист Илья Казаков написал, в свою очередь, об интересе к Дзюбе со стороны «Фенербахче» и «Црвены Звезды».
Чемпионат
В нынешнем сезоне Дзюба провел 25 матчей в чемпионате России, забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач.
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«Дзюба нужен нам, чтобы гарантировать Лигу чемпионов». Артём променяет «Зенит» на Европу?
Чемпионатвчера в 16:55
Гендиректор «Црвены Звезды» заявил, что клуб ведет переговоры с Дзюбой
РИА Новостивчера в 15:51
Артем Дзюба может продолжить карьеру в сербской «Црвене Звезде»
Спорт-Экспрессвчера в 16:45
Гендиректор «Црвены Звезды»: Дзюба нужен нам, чтобы гарантировать себе выход в Лигу чемпионов
Футбол Россиивчера в 16:29
Гендиректор «Црвены Звезды»: Нам интересен Артем Дзюба
Советский спортвчера в 15:14
В «Црвене Звезде» подтвердили интерес к Дзюбе: «Он нам нужен, чтобы обеспечить Лигу чемпионов»
Sport24.ruвчера в 14:48
Гендиректор «Црвены Звезды»: «Хотим обеспечить себе ЛЧ с помощью Дзюбы»
Soccer.ruвчера в 15:36

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