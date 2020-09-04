Нападающий сборной России Артём Дзюба дал флеш-интервью после матча с Сербией (3:1) каналу МАТЧ ТВ. Капитан национальной команды, Дзюба отправил в ворота соперников два гола. После матча Артём описал второй гол с левой ноги в ворота сербского вратаря Марко Дмитровича.В источнике
Забил второй гол левой? Как у Ривалдо, как у Олега Веретенникова. Ответил всем хейтерам, которые говорят, что у меня уже возраст, левой не умею работать. Каждый день отвечаем действиями, а не словами.Газета.Ru3 сентября в 22:33