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Артем Дзюба назвал свой второй гол в ворота Сербии ответом хейтерам
Футбол России
  • Телеканал Санкт-Петербург0:58
Нападающий сборной России Артём Дзюба дал флеш-интервью после матча с Сербией (3:1) каналу МАТЧ ТВ. Капитан национальной команды, Дзюба отправил в ворота соперников два гола. После матча Артём описал второй гол с левой ноги в ворота сербского вратаря Марко Дмитровича.В источнике
Артем Дзюба
российский футболист
Забил второй гол левой? Как у Ривалдо, как у Олега Веретенникова. Ответил всем хейтерам, которые говорят, что у меня уже возраст, левой не умею работать. Каждый день отвечаем действиями, а не словами.Газета.Ru3 сентября в 22:33
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Дзюба после Сербии опять сказал про хейтеров. Он должен быть благодарен им и скептикам за свою карьеру

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«Я ответил всем хейтерам». Дзюба оценил свой дубль в матче с Сербией

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