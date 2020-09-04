Артем Дзюба российский футболист

Забил второй гол левой? Как у Ривалдо, как у Олега Веретенникова. Ответил всем хейтерам, которые говорят, что у меня уже возраст, левой не умею работать. Каждый день отвечаем действиями, а не словами.

Газета.Ru

3 сентября в 22:33