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Дзюба сыграл в регби со своими сыновьями
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Форвард оставил публикацию в своем аккаунте Instagram, где он вместе с детьми играет в регби. Напомним, что текущий сезон будет возобновлен 21 июня.В источнике
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Артём Дзюба поздравил всех с Днём защиты детей и выложил милое фото с сыновьями

Чемпионат 09:29
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"С Днем защиты детей!" Дзюба выложил снимок с сыновьями

Футбол России 09:29
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«С Днем защиты детей». Дзюба показал фото с сыновьями

Матч ТВ 09:19
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