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Артем Кравец вернулся в киевское «Динамо»
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Киевское «Динамо» объявило о переходе нападающего Артема Кравца. Ранее он уже выступал за команду. Соглашение рассчитано на два года с опцией продления.В источнике
Подробнее о событии
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Киевское «Динамо» объявило о возвращении Кравеца

Футбол России 14:22
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Артём Кравец вернулся в «Динамо»

Metaratings 13:43
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Артём Кравец вернулся в киевское «Динамо». Это первый трансфер при Луческу

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