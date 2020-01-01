НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМирча Луческу пригласил в киевское «Динамо» бразильского футболистаВеликий футбол возвращается: все о первом туре чемпионата УкраиныВладимир Кобельков: «Луческу хотел бы видеть Зозулю в „Динамо“»Germanijak: «Динамо» ведет интенсивные переговоры по трансферу ЧолакаАртем Кравец: «Рад, что могу принести пользу родному „Динамо“»ГлавноеМесси заявил Куману о желании покинуть «Барселону»«Рома» проявляет интерес к КокоринуОвечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Айлендерс»Агент Вернблума подтвердил интерес к своему клиенту из России«Бавария» обыграла «Лион» и сыграет с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионовСпорт-ЭкспрессАртем Кравец вернулся в киевское «Динамо»UA-Футбол11UA-ФутболSoccernews.ruua.Tribuna.comReal-vin.comMetaratingsСпорт-ЭкспрессМатч ТВДинамоманияAPnewsУНИАНЕвро-футбол.руКиевское «Динамо» объявило о переходе нападающего Артема Кравца. Ранее он уже выступал за команду. Соглашение рассчитано на два года с опцией продления.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Киевское «Динамо» объявило о возвращении КравецаФутбол России 14:22Артём Кравец вернулся в «Динамо»Metaratings 13:43Артём Кравец вернулся в киевское «Динамо». Это первый трансфер при ЛуческуЧемпионат 13:15рекламаЕщё по темеМирча Луческу пригласил в киевское «Динамо» бразильского футболистаВеликий футбол возвращается: все о первом туре чемпионата УкраиныВладимир Кобельков: «Луческу хотел бы видеть Зозулю в „Динамо“»Germanijak: «Динамо» ведет интенсивные переговоры по трансферу ЧолакаАртем Кравец: «Рад, что могу принести пользу родному „Динамо“»ГлавноеМесси заявил Куману о желании покинуть «Барселону»«Рома» проявляет интерес к КокоринуОвечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Айлендерс»Агент Вернблума подтвердил интерес к своему клиенту из России«Бавария» обыграла «Лион» и сыграет с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионовНовости