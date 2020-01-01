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Артем Кравец вернулся в киевское «Динамо»
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Киевское «Динамо» объявило о переходе нападающего Артема Кравца. Ранее он уже выступал за команду. Соглашение рассчитано на два года с опцией продления.В источнике
Подробнее о событии
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Кравец вернулся в киевское «Динамо»

Матч ТВ 13:08
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Кравец вернулся в киевское «Динамо»

Sportbox.RU 13:08
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Киевское «Динамо» совершило первый трансфер при Луческу

Soccernews.ru 12:55
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