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Артем Соколов отметился голевой передачей в чемпионате России

Уроженец Якутска, футболист Артем Соколов, перешедший в феврале в самарский ФК "Крылья Советов", отметился голевой передачей в матче против московского "Локомотива" во время чемпионата России.
SakhaPress.ru
Якутянин сделал точный навес с левого фланга в штрафную и его товарищ по команде Максим Глушенков отправил мяч в ворота соперника.
ИА ЯСИА
Эта игра завершилась со счетом 1:1. По итогам пяти туров «Крылья Советов» занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата России.
ИА ЯСИА
Фото: с официального сайта ФК «Крылья Советов».
ИА ЯСИА
SakhaPress.ru
ИА ЯСИА

Подробнее о событии

Футболист из Якутии отметился голевой передачей в матче против московского «Локомотива»
ИА ЯСИА21:15
Артем Соколов отметился голевой передачей в чемпионате России
SakhaPress.ru21:10
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