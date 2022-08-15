SakhaPress.ruАртем Соколов отметился голевой передачей в чемпионате РоссииУроженец Якутска, футболист Артем Соколов, перешедший в феврале в самарский ФК "Крылья Советов", отметился голевой передачей в матче против московского "Локомотива" во время чемпионата России.SakhaPress.ruЯкутянин сделал точный навес с левого фланга в штрафную и его товарищ по команде Максим Глушенков отправил мяч в ворота соперника.ИА ЯСИАЭта игра завершилась со счетом 1:1. По итогам пяти туров «Крылья Советов» занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата России.ИА ЯСИАФото: с официального сайта ФК «Крылья Советов».ИА ЯСИАЧитать далееСвернутьSakhaPress.ruИА ЯСИАПодробнее о событииФутболист из Якутии отметился голевой передачей в матче против московского «Локомотива»ИА ЯСИА21:15Артем Соколов отметился голевой передачей в чемпионате РоссииSakhaPress.ru21:10Показать все источникиОценить