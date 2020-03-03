Артета: «Арсенал» любит Кубок Англии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру своей команды в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Портсмутом». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Арсенала».