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Артета: «Арсенал» любит Кубок Англии
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру своей команды в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Портсмутом». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Арсенала».В источнике
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«Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Матч ТВ 20:07
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Микель Артета: «„Арсенал“ любит кубок Англии»

Спорт-Экспресс 19:31
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«Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии

LiveSport.ru 16:50
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