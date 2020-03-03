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«Арсенал» обыграл «Портсмут» в Кубке Англии
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Лондонцы вышли в четвертьфинал турнира.В источнике
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Микель Артета: «„Арсенал“ любит кубок Англии»

Спорт-Экспресс 19:31
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«Арсенал» не проигрывает 11 матчей в гостях после отставки Эмери

Sports.ru 20:15
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После отставки Эмери «Арсенал» не проигрывает в гостях 11 матчей подряд

Чемпионат 20:55
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