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Артета рассказал, что думает о Моуринью
Газета.Ru
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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета перед матчем 35-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" рассказал, что думает о наставнике "шпор" Жозе Моуринью.В источнике
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