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Артета — о Гендузи: «Ситуация остаётся прежней»
Sports.ru
  • Sports.ru
Наставник "Арсенала" Микель Артета прокомментировал отсутствие полузащитника Маттео Гендузи в заявке на матч 32-го тура АПЛ против "Норвича".В источнике
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«Кое-что должно измениться». Артета прокомментировал отсутствие Гюэндузи в заявке

Чемпионат 03:13
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Артета — о Гендузи: «Ситуация остаётся прежней»

Soccer.ru 03:08
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Артета об отсутствии Гендузи в заявке: «Некоторые вещи должны измениться, но этого не происходит»

Sports.ru 02:25
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