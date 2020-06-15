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Артета уверен, что «Арсенал» продлит контракт с Обамеянгом
Евро-футбол.ру
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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил уверенность, что лондонский клуб достигнет соглашения с футболистом Пьером-Эмериком Обамеянгом по новому контракту.В источнике
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Артета хочет сохранить Обамеянга в «Арсенале»

Спорт-Экспресс 17:52
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Артета заявил, что Обамейанг продлит контракт с «Арсеналом»

Sportbox.RU 14:10
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Артета заявил, что Обамейанг продлит контракт с «Арсеналом»

Матч ТВ 14:10
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