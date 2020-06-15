Артета уверен, что «Арсенал» продлит контракт с Обамеянгом

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил уверенность, что лондонский клуб достигнет соглашения с футболистом Пьером-Эмериком Обамеянгом по новому контракту.