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Артур Юсупов рассказал о панических атаках из-за ситуации с фанатами «Динамо»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов вспомнил о своих переживаниях после возвращения в «Динамо» в начале 2019 года.
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Футболист покинул московский клуб в 2015-м, когда с ним не продлили контракт, и на протяжении трёх с половиной лет играл в чемпионате за другие клубы – «Зенит» и «Ростов».
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За последние два сезона Юсупов забил 15 голов (лишь 2 – с пенальти) в РПЛ.
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В прошедшем сезоне Артур провёл за сочинскую команду во всех турнирах 30 матчей и забил восемь мячей.
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Артур Юсупов рассказал о панических атаках из-за ситуации с фанатами «Динамо»
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