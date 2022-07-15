BetOnАртур Юсупов рассказал о панических атаках из-за ситуации с фанатами «Динамо»Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов вспомнил о своих переживаниях после возвращения в «Динамо» в начале 2019 года.BetOnФутболист покинул московский клуб в 2015-м, когда с ним не продлили контракт, и на протяжении трёх с половиной лет играл в чемпионате за другие клубы – «Зенит» и «Ростов».ЧемпионатЗа последние два сезона Юсупов забил 15 голов (лишь 2 – с пенальти) в РПЛ.Sports.ruВ прошедшем сезоне Артур провёл за сочинскую команду во всех турнирах 30 матчей и забил восемь мячей.ЧемпионатЧитать далееСвернутьMetaratingsBetOnЧемпионатФутбол РоссииSports.ruSport24.ruПодробнее о событииАртур Юсупов рассказал о панических атаках из-за ситуации с фанатами «Динамо»BetOn02:42Юсупов – о возвращении в «Динамо»: фанаты считали, что я их предал, когда ушел в «Зенит»Футбол России02:07Монолог Юсупова: игровое перерождение после 30, панические атаки в «Динамо» и регресс РПЛSports.ruвчера в 05:25Показать все источникиОценить1