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Артур изъявил желание остаться в «Барселоне»
Газета.Ru
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Бразильский полузащитник Артур изъявил желание остаться в "Барселоне".В источнике
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Артур хочет остаться в «Барселоне»

Советский спорт 01:56
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Артур: «Единственный интересующий меня вариант — остаться в „Барселоне“»

Sport24.ru вчера в 20:28 
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Артур: единственный вариант, который меня интересует, это «Барселона»

Чемпионат вчера в 18:59
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