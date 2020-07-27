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Газета.RuГазета.Ru
Артур отказался выступать за «Барселону» и возвращаться в клуб
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Полузащитник "Барселоны" Артур отказался выступать за клуб и принял решение не возвращаться в стан сине-гранатовых до фоициального завершения перехода в туринский "Ювентус".В источнике
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