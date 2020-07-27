Артур отказался выступать за «Барселону» и возвращаться в клуб

Полузащитник "Барселоны" Артур отказался выступать за клуб и принял решение не возвращаться в стан сине-гранатовых до фоициального завершения перехода в туринский "Ювентус". В источнике