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Артур согласился перейти в «Ювентус»
Вести.Ru
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  • Газета.Ru
«Ювентус» не оставляет надежд подписать летом полузащитника «Барселоны» Артура. Туринцы получили согласие хавбека на переход, теперь им надо договориться с сине-гранатовыми.В источнике
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«Ювентус» предложил Артуру пятилетний контракт с зарплатой € 5 млн в год

Чемпионат 03:45
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«Ювентус» предложил Артуру зарплату почти в два раза больше, чем в «Барселоне»

Soccernews.ru 02:07
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«Ювентус» предложил Артуру пятилетний контракт

Soccer.ru 01:15 
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