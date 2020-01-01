НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеОвчинников временно заменит Гончаренко на посту главного тренера ЦСКАФК «Ростов» раскритиковал РПЛ за отсутствие решения по матчу с «Сочи»Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родовВторой теннисист заразился коронавирусом на турнире ДжоковичаМатч ТВАртур согласился перейти в «Ювентус»Вести.Ru7Вести.RuFootballHDSoccernews.ruSports.ruODDS.ruМатч ТВГазета.Ru«Ювентус» не оставляет надежд подписать летом полузащитника «Барселоны» Артура. Туринцы получили согласие хавбека на переход, теперь им надо договориться с сине-гранатовыми.В источнике Комментировать1Подробнее о событии СМИ: «Ювентус» предложил Артуру пятилетний контрактSportbox.RU 04:41«Ювентус» предложил Артуру пятилетний контракт с зарплатой € 5 млн в годЧемпионат 03:45СМИ: «Ювентус» предложил Артуру пятилетний контрактМатч ТВ 04:41рекламаГлавноеОвчинников временно заменит Гончаренко на посту главного тренера ЦСКАФК «Ростов» раскритиковал РПЛ за отсутствие решения по матчу с «Сочи»Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родовВторой теннисист заразился коронавирусом на турнире ДжоковичаНовости