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ИА DixiNews // Санкт-ПетербургИА DixiNews // Санкт-Петербург
Артём Дзюба оправдался за имитацию полового акта с Сердаром Азмуном
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Произошедшее футболист назвал глупой шуткой. Футболист питерского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал имитацию полового акта с партнёром Сердаром Азмуном в раздевалке 5 июля, когда клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом страны. Слова игрока передаёт «Чемпионат.com».В источнике
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С чего всё начиналось
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«Азмун сказал: «Не знаю, какая там шумиха, а мне понравилось». Дзюба о видео из раздевалки

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба прокомментировал нашумевшее видео из раздевалки команды с ним и форвардом Сердаром Азмуном после чемпионского матча РПЛ с "Краснодаром" (4:2).
Чемпионат 03:22
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Дзюба прокомментировал скандальную видеозапись с Азмуном

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Дзюба рассказал о реакции Азмуна на видео из раздевалки «Зенита» с их участием

RT на русском 03:55
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Дзюба назвал имитацию полового акта с одноклубником дебильной шуткой

Lenta.ru 03:50
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